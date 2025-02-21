Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesince okulun konferans salonunda "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Mustafa Güven, etkinliğe katılarak, öğrencilere mesleğini tanıttı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kariyer Günleri Etkinliği - Son Dakika
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