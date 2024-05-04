Hasankeyf\'te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında broşür dağıtıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurları, vatandaşlara broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri, ilçe merkezinde ve kontrol noktalarında araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıttı.
Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, trafik bilincini oluşturmak için sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
Polis ekipleri, sürücülerin evrak kontrollerini de yaptı.
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