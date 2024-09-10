Hasanlar Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeye Geriledi

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Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü

DÜZCE - Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde kullanılmasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi kritik boyutlara ulaştı.

Son yılların en az yağış oranlarını alan Düzce'de, Hasanlar Barajı da alarm vermeye başladı. 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteli Baraj, hem İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na besleme yaparken, hem de Düzceli çiftçilerin tarım arazilerine su ulaştırıyor fakat son yılların en düşük yağış seviyelerini alan Düzce'de kuraklık belirtileri de dikkat çekmeye başladı. Barajın doluluk oranını yüzde 10 olarak ölçülürken, bir önceki yıl doluluk oranının aynı aylarda yüzde 40 olduğu belirtildi. Kuraklık sebebiyle büyük bölümünde çamur kalıpları ortaya çıkan baraj havadan dron ile de görüntülendi.