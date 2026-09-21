Hasarlı araçların seri numarasını 17 araca uyarladığı iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hasarlı araçların seri numarasını 17 araca uyarladığı iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

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İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen soruşturmada, ağır hasarlı araçların seri numaralarını 17 araca uyarlayıp sattıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 aracın satılmasıyla mağduriyet oluştuğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ile başka suçlardan cezaevinde olan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından getirilen 15 otomobilin yanı sıra hacizli ve yakalamalı 2 aracın üzerine uyarladığı belirlenmişti.

Şüphelilerin toplam 17 aracı üçüncü kişilere satmaları nedeniyle mağduriyetlere yol açtıkları ve haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hasarlı araçların seri numarasını 17 araca uyarladığı iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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