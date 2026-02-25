Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava - Son Dakika
Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava

Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan dava
25.02.2026 00:39
Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Hasbi Dede hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Giresun'da tutuklanan Görele Belediye eski Başkanı Hasbi Dede'ye, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava
Hasbi Dede

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Dede'nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı'nca meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. Hasbi Dede'nin yerine mecliste yapılan seçimi ise CHP'li aday Aysel Uzun kazandı.

DEDE HAKKINDA DAVA AÇILDI

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılıp, tutuklanan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı. Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hüseyin Çakıcı, Hasbi Dede, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

