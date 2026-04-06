Haseke'de Halk Meclisi Seçim Hazırlıkları

Suriye'de halk meclisi seçimlerine hazırlık kapsamında Haseke ilinde yoğun istişarelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Yüksek Halk Meclisi Seçim Komitesi Sözcüsü Nevar Necme, komitenin Haseke'de, 29 Ocak'ta terör örgütü YPG'yle varılan anlaşmanın uygulanmasını takip etmekle görevli cumhurbaşkanlığı ekibinin, kentte görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Bu görüşmelerle Haseke'de halk meclisi seçimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının amaçlandığını dile getiren Necme yeni kurulacak meclisin ilk aşamada iç tüzüğünü ve çalışma mekanizmasını belirleyeceğini, ilerleyen süreçte ise yasama ve kanun yapma görevini üstleneceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın atayacağı üçte birlik kontenjanın seçim sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanmasının beklendiğini paylaşan Necme, bu atamaların kadınlar ile farklı toplumsal kesimlerin adil temsilini sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Necme, Haseke'de komitenin çalışma programına ilişkin detayların ise istişarelerin tamamlanmasının ardından resmen açıklanacağını, programın alt komitelerin oluşturulması, seçim kurullarının belirlenmesi ve tarihinin tespitini kapsayacağını sözlerine ekledi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan kararnameye göre, 210 sandalyeli halk meclisinin 140 üyesi seçimle, 70 üyesi ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Daha önce terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Rakka, Haseke ile Halep'in Aynularap bölgeleri ile Dürzilerin kontrolündeki Süveyda ili dışında toplam 11 ilde, 5 Ekim 2025 tarihinde, 210 sandalyeli meclisin 127 üyesi seçilmişti.