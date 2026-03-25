Haseke\'de Sel: 700 Ev Su Bastı

Haseke'de etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde, 5 mahallede yaklaşık 700 ev su baskınından etkilendi. Sivil savunma ekipleri bölgede kurtarma çalışmaları yürütüyor.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haseke'de aşırı yağışlar sonrasında sel oluştu. Kent merkezindeki selden 5 mahallede yaklaşık 700 ev zarar gördü.
Suriye sivil savunma ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
