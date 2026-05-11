Haseke Kırsalında Saldırı: 2 Asker Öldü
Haseke Kırsalında Saldırı: 2 Asker Öldü

11.05.2026 16:37
Suriye ordusunu taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

Suriye ordusu personelini taşıyan bir otobüse, Haseke kırsalında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi'ne dayandırdığı haberine göre saldırı, Haseke ilinin kırsal kesiminde, El-Aliye silolarının batısında düzenlendi.

İdareden yapılan açıklamada, Suriye ordusu personelini taşıyan servis otobüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındığı, saldırıda 2 askerin öldüğü, diğer bazı askerlerin ise yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

