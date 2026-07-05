Hasköy'de Kadın Kooperatifi Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Hasköy'de Kadın Kooperatifi Ekonomiye Katkı Sağlıyor

05.07.2026 11:20
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Muş'un Hasköy ilçesinde kurulan kadın kooperatifi, çini ve seramik üretimiyle ekonomik güçlenme amaçlıyor.

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'un Hasköy ilçesinde bir araya gelerek kentin çini ve seramik alanındaki tek kadın girişimi olan kooperatifi kuran kadınlar, yaptıkları üretimle hem kendilerini geliştiriyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

Hasköy Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kurslarda tanışan 7 kadın, çini ve seramik üretimi yapmak amacıyla Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney'in katkısıyla öğretmenevinin giriş katında bulunan atıl durumdaki bölüm, 2 ay önce yenilenerek kooperatif için üretim atölyesi ve satış merkezine dönüştürüldü.

Muş Ticaret İl Müdürlüğünün ekipman desteği verdiği kadınlar, güçlerini birleştirerek çini ve seramik ürünler tasarlamaya başladı.

Muş ve Hasköy'e özgü lale, ters lale ve karanfil motiflerini ürünlere işleyen kadınlar, bu sayede hem sosyalleşme imkanı buldu hem de satışa başlayarak ailelerine destek oldu.

"İl merkezi ve ilçelerden yoğun teveccüh var"

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AA muhabirine, kooperatifin kadın emeğinin değerlendirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Atölyenin bulunduğu alanın geçmişte atıl vaziyette olduğunu ifade eden Güney, şöyle konuştu:

"Bu alanın tarafımıza tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yaparak hem üretim atölyesi hem de satış merkezi olarak hizmet verecek şekilde kadın kooperatifimizin kullanımına sunduk. İlimize ve ilçemize özgü motifler ve semboller modern bir bakış açısıyla ürünlere işleniyor. Kooperatifimiz piyasanın taleplerine yanıt verecek şekilde ilerleyen günlerde üretim hacmini artıracaktır. Kadınlarımızın yaptığı ürünlere hem il merkezinden hem de ilçemizden yoğun bir teveccüh var. Biz de kooperatifimize destek olmaya devam edeceğiz."

Kooperatifin Muş'ta çini ve seramik alanında faaliyet gösteren tek kadın girişimi olduğunu belirten Güney, kadınların gerçekleştirecekleri çalışmalarla üretim çıtasını daha yukarılara taşımalarını arzu ettiklerini vurguladı.

Kadınların büyük emek vererek kooperatifi kurduğunu kaydeden Güney, "Günün sonunda hem pırıl pırıl, tertemiz bir üretim atölyesine hem de bir satış merkezine kavuşmuş oldular. Bu alanda ürettikleri ürünleri satarak hane ekonomilerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaklar." dedi.

"Geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz"

Kooperatif Başkan Yardımcısı Tülin Kızılkan ise kooperatifin kapılarını açarken sadece bir iş yerini değil; emek, umut ve geleceğe uzanan bir hayali araladıklarını dile getirdi.

Amaçlarının bölgede unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yeniden canlandırmak olduğunu belirten Kızılkan, şunları kaydetti:

"Lalelerimiz, karanfillerimiz ve ters lalelerimiz çini ve seramiklerde yeniden hayat buluyor. Geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın el emeğini sanata dönüştürürken onların ekonomik özgürlüğüne kavuşmalarını sağlamayı, her kadının daha güçlü şekilde ayakta durmasına destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki üreten kadın güçlü aile, güçlü aile ise güçlü bir toplum demektir. Hedefimiz, ürettiğimiz eserlerin yalnızca bölgemizde değil, önce ülkemizin dört bir yanında, ardından e-ticaret aracılığıyla dünyanın farklı noktalarında tanınmasını sağlamaktır."

Kooperatif üyelerinden 7 çocuk annesi Selda Özarslan da kurdukları atölye sayesinde hayatının değiştiğini ifade ederek "İlk ADEM kurslarında başladık. Orada bir şeyler öğrendik ve özgüven kazandık. Öğrendiklerimizin bir kadına ne kadar güç verdiğini gördükten sonra arkadaşlarla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. İki aylık süreçte öğrendiklerimizi geliştirdik. Çini ve seramik gerçekten çok önemli bir alan. İleride de çok sayıda kişi burada çalışacak, emek verecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasköy'de Kadın Kooperatifi Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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