Hassa\'da Orman Yangınına Müdahale

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Bademli ve Eğribucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.