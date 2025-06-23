Hassa'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Hatay'ın Hassa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O.Y'nin kullandığı 31 B 7734 plakalı hafif ticari araç, Hassa- Gaziantep yolunun Deliçay Kavşağı'nda, Cafer Artık'ın idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Artık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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