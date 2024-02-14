HATAY\'da karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

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HATAY'ın Hassa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Amanos Dağı kırsalının yüksek ve karlı kesimlerinde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile jandarma harekete geçti. Ekipler, bin 500 rakımlı Çardak Yaylası'na çıkarak hayvanlar için yonca, havuç ve buğdaydan oluşan yemler bıraktı. Yaban tavşanı, karaca ve diğer yaban hayvanlarını yoğun olarak yaşadığı bölgeye bırakılan yemlerin, yaban hayatının devamlılığı açısından önemli olduğu vurgulandı.