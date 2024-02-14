HATAY'da karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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HATAY'da karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

Hassa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte Amanos Dağı kırsalında yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. Bin 500 rakımlı Çardak Yaylası'na çıkarak hayvanlar için yonca, havuç ve buğdaydan oluşan yemler bırakıldı. Yemlerin yaban hayatının devamlılığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

14.02.2024 16:32
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HATAY'ın Hassa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Amanos Dağı kırsalının yüksek ve karlı kesimlerinde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile jandarma harekete geçti. Ekipler, bin 500 rakımlı Çardak Yaylası'na çıkarak hayvanlar için yonca, havuç ve buğdaydan oluşan yemler bıraktı. Yaban tavşanı, karaca ve diğer yaban hayvanlarını yoğun olarak yaşadığı bölgeye bırakılan yemlerin, yaban hayatının devamlılığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

HATAY\'da karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HATAY'da karlı bölgelere yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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