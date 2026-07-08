Hatay'ın Hassa ilçesinde bitişik nizam 2 binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dervişpaşa Mahallesi'ndeki bitişik nizam 4 katlı 2 binanın çatılarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binalarda bulunan kişiler, tedbiren tahliye edildi.
TOMA ve beton pompası aracıyla destek verilen çalışmaların ardından söndürülen yangında binaların çatılarında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Hassa'da Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?