Hasta Bebek Elazığ\'a Helikopterle Nakledildi

Muş'ta hasta bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde akut solunum yetmezliği ve metabolik sendrom tanısı konulan 9 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için Elazığ'a sevk edildi.

Bunun üzerine hasta bebek, ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulans helikoptere alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.