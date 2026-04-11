Hasta Tutsakların Serbest Bırakılması İçin Üç Kentte Eylem: 'Hukukun Gereği' Vurgusu
Hasta Tutsakların Serbest Bırakılması İçin Üç Kentte Eylem: 'Hukukun Gereği' Vurgusu

11.04.2026 17:19
İnsan Hakları Derneği, hapisteki hasta tutsakların sağlık durumuna dikkat çekerek, acil tedavi ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve hukukun gereği olarak serbest bırakılmaları gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Beyoğlu'nda düzenlediği 733'üncü 'F oturması' eyleminde, Marmara 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutulan 72 yaşındaki ağır hasta tutsak Mehmet Ali Tosun'un durumuna dikkat çekti. Tosun'un yüzde 53 engelli olduğu, kalp, tansiyon, felç ve prostat hastalıkları nedeniyle başkalarının yardımıyla yaşamını sürdürebildiği, ancak tedavisinin aksadığı ifade edildi. Kardeşinin aktardığına göre, Tosun'un düzenli tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen cezaevinde hastaneye götürülmediği ve serbest bırakılarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam etmesi talep edildi.

Ankara'da Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi'nin 605'inci hafta eyleminde, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Hüseyin Bilecan'ın durumu ele alındı. Bilecan'ın şiddetli baş dönmesi, denge kaybı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, safra kesesi iltihabı, diz yırtığı, bel fıtığı, kalp ritim bozukluğu ve akciğere pıhtı atması gibi çoklu sağlık sorunları olduğu belirtildi. Tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığında beş gün kelepçeli tutulduğu, bu uygulamanın insan onurunu zedelediği ve tedaviyi engellediği vurgulandı. Bilecan'ın tahliyesinin ertelenmemesi ve tedavi hakkının güvenceye alınması istendi.

Adana'da İHD Akdeniz Bölge Şubeleri, İnönü Parkı'nda hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması yaptı. İHD'nin 28 Nisan 2025 tarihli raporuna göre, en az 1.412 hasta tutsak bulunduğu, bunlardan 335'inin ağır hasta, 230'unun yaşamını tek başına sürdüremediği, 105'inin sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Hasta tutsakların büyük bölümünün kanser, kalp hastalıkları, KOAH gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği, ancak hastane sevklerinin geciktirilmesi ve kelepçeli muayene gibi uygulamalarla tedaviye erişimin engellendiği belirtildi. Ağır hasta tutsakların cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğu ve bu durumun sistematik bir hak ihlaline dönüştüğü vurgulandı. Hasta tutsakların serbest bırakılmasının bir 'iyi niyet' değil, hukukun gereği olduğu ve siyasi tartışmalara konu edilemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
