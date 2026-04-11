Hasta Tutsakların Serbest Bırakılması İçin Üç Kentte Eylem: 'Hukukun Gereği' Vurgusu

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Beyoğlu'nda düzenlediği 733'üncü 'F oturması' eyleminde, Marmara 2 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutulan 72 yaşındaki ağır hasta tutsak Mehmet Ali Tosun'un durumuna dikkat çekti. Tosun'un yüzde 53 engelli olduğu, kalp, tansiyon, felç ve prostat hastalıkları nedeniyle başkalarının yardımıyla yaşamını sürdürebildiği, ancak tedavisinin aksadığı ifade edildi. Kardeşinin aktardığına göre, Tosun'un düzenli tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen cezaevinde hastaneye götürülmediği ve serbest bırakılarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam etmesi talep edildi.

Ankara'da Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi'nin 605'inci hafta eyleminde, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Hüseyin Bilecan'ın durumu ele alındı. Bilecan'ın şiddetli baş dönmesi, denge kaybı, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, safra kesesi iltihabı, diz yırtığı, bel fıtığı, kalp ritim bozukluğu ve akciğere pıhtı atması gibi çoklu sağlık sorunları olduğu belirtildi. Tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığında beş gün kelepçeli tutulduğu, bu uygulamanın insan onurunu zedelediği ve tedaviyi engellediği vurgulandı. Bilecan'ın tahliyesinin ertelenmemesi ve tedavi hakkının güvenceye alınması istendi.

Adana'da İHD Akdeniz Bölge Şubeleri, İnönü Parkı'nda hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması yaptı. İHD'nin 28 Nisan 2025 tarihli raporuna göre, en az 1.412 hasta tutsak bulunduğu, bunlardan 335'inin ağır hasta, 230'unun yaşamını tek başına sürdüremediği, 105'inin sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Hasta tutsakların büyük bölümünün kanser, kalp hastalıkları, KOAH gibi ciddi rahatsızlıklarla mücadele ettiği, ancak hastane sevklerinin geciktirilmesi ve kelepçeli muayene gibi uygulamalarla tedaviye erişimin engellendiği belirtildi. Ağır hasta tutsakların cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğu ve bu durumun sistematik bir hak ihlaline dönüştüğü vurgulandı. Hasta tutsakların serbest bırakılmasının bir 'iyi niyet' değil, hukukun gereği olduğu ve siyasi tartışmalara konu edilemeyeceği ifade edildi.