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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Profesörüne Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Profesörüne Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülen hasta yakını kadın, tutuklandı. Prof. Dr. Yavaşoğlu şikayetçi oldu ve kadın ifade işleminin ardından tutuklandı. Olay Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Tabip Odası tarafından kınandı, tıp fakültesi öğrencileri de kadını protesto etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'nde Hematoloji Profesörüne Saldırı: Hasta Yakını Tutuklandı
28.12.2023 - 15:24,
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu'na fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülen hasta yakını kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, hasta yakını L.T'nin kendisine fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan kadın, ifade işleminin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Tabip Odası basın açıklamasıyla olayı kınadı. Hastane önünde bir araya gelen ve "Hocamızın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan bir grup tıp fakültesi öğrencisi de kadını protesto etti.

Kaynak: AA
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