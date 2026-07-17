Hastalar için meyve ikramı - Son Dakika
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Hastalar için meyve ikramı

Hastalar için meyve ikramı
17.07.2026 12:44
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Kastamonu'da tedavi gören hastalara vakıf tarafından meyve ikramı yapıldı. Moral verilmesi hedeflendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi görenlere meyve ikramında bulunuldu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'ın katıldığı programda hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu, vakfın hayır şartı doğrultusunda meyve ikram edildi.

Alper, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfının hayır şartı doğrultusunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi gören vatandaşlara meyve ikramında bulunduklarını söyledi.

Vakıf medeniyetinin asırlardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışını günümüzde de sürdürdüklerini vurgulayan Alper, ikramın hastalara moral ve şifa vesilesi olmasını temenni etti.

Alper, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Sağlık, Güncel, Vakıf, Yaşam, Son Dakika

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