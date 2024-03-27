Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi - Son Dakika
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Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi

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Karabük Üniversitesi'nin itiraf sayfasında bazı Türk öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadıktan sonra HPV ve HIV kaptığı iddiası bir şehri ve üniversiteyi karıştırdı. Söylentilerin ardından yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirten üniversite yetkilileri, "Söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik" dedi.

27.03.2024 09:46  Güncelleme: 09:51
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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci sayısındaki artış gündem yarattı. İnşaat mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen listede, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu dikkatlerden kaçmazken, üniversitede yaşanan ilişkiler sonrası Türk öğrencilerden bazılarının HPV ve HİV şüphesi taşıdığı da vahim iddialar arasında yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite kaynakları "Söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik" dedi.

Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Karabük Üniversitesi itiraf sayfasında Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki yaşadığını iddia eden Türk öğrencilerin mesajları, kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmıştı. Kimi öğrenciler HPV, kimileri de HIV şüphesiyle hastaneye başvurduklarını iddia etmişti.

Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi

ÜNİVERSİTE HASTALIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere yanıt veren Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı; "Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu şekilde devam etmektedir. Son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur."

Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi

"ARACI ŞİRKETLERİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK"

Yapılan açıklamaya rağmen şehirde yayılan dedikodular birçok habere konu olurken, Karabük Üniversitesi yetkililerinden Hürriyet gazetesine dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirten yetkililer; "Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık" dedi.

Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi\'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi

Hiv Virüsü, Afrika, HPV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kerem saygılı: Para için ne olduğu belli olmayan öğrenci alırsanız böyle olur. Ülkenin düştüğü durumu özetleyen en iyi örnek gündeme gelmeseydi böyle devam edecekti. Üniversite yönetiminin düşünemediğini halk sosyal medyada akıl veriyor yönetim ondan sonra harekete geçiyor. 100 0 Yanıtla Talip Yilmaz: hala paradan bahsediyoruz namus nerde bunlar nasıl bi aile yetiş tirmesi 0 0
  • Selim Kayisi: Bu durum üniversitenin yurt dışından gelen öğrencilerde hastalık olduğunu kabullenmiş oldukları anlamına geliyor. Yalnız kendi ülkelerinde çakma bir rapor alarak çok rahat yedirirler bizimkilere. Boş bir gayret. 58 0 Yanıtla
  • Şükrü null: ahlâkî çöküntü ne olacak 48 0 Yanıtla
  • Hugs70: yoldan geceni alırsan sonuç 43 0 Yanıtla
  • nihat karayel: Okuyan o .muzda Çok her canı çektiğine veriyor 34 2 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : BU KARABÜK ÜNÜVERSİTESİ BU ARALAR NE KADAR HABER OLMAYA BAŞLADI,GEÇMİŞTEKİ SABRIN TAŞMASI DİYEBİLİRİZ BELKİ 28 0 Yanıtla
  • Fırat Çakır: kimse korumasız bişey yaşamasın diyor daha 22 0 Yanıtla
  • Zafer El: günaydın üniversite sağar sultan duymuş rezilliklerinizi yazıklar olsun devletin parasını o ile gömenlere yazıklar olsun yazık tüyü bitmemiş yetimin hakkına lafa gelince kul hakkından bahsederler 4 0 Yanıtla
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