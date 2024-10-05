Hastane Bıçaklama Olayında İfade Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
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Hastane Bıçaklama Olayında İfade Gün Yüzüne Çıktı

Hastane Bıçaklama Olayında İfade Gün Yüzüne Çıktı

Güvenlik görevlisi, eski sevgilisi Mehtap G.'yi bıçakladığını, kıskanarak saldırdığını söyledi.

05.10.2024 15:44
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ORDU Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli Mehtap G. (40) ile yakını Mustafa G.'yi bıçaklayarak yaralayan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş'ün (46) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gümüş, ifadesinde, önceden birlikteliği olduğunu iddia ettiği Mehtap G.'nin başka biri ile yakınlaştığını, bu nedenle bıçakladığını söyledi.

Altınordu ilçesindeki Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, önceki gün saat 11.00 sıralarında poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mehtap G. ile karşılaştı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap G'yi yaraladı. Mehtap G'nin yanında bulunan yakını Mustafa G. de saldırgana müdahale etmeye çalıştı.

AMELİYATA ALINDI, DURUMU İYİ

Çıkan arbede sırasında Orhan Görmüş ile Mustafa G., de elinden yaralandı. Çok sayıda bıçak darbesi alan ve akciğerinden yaralanan Mehtap G., aynı hastanede ameliyata alındı. İki saat süren ameliyat sonrası Mehtap G'nin hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mustafa G. ile Orhan Görmüş de hastanenin acil servisinde ayakta tedavi edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Orhan Görmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Orhan Görmüş'ün savcılıktaki ifadesi, ortaya çıktı. Görmüş'ün, ifadesinde önceden birlikteliği olduğunu iddia ettiği Mehtap G.'nin, hastaneden başka bir personelle yakınlaştığını duyduğunu, konuşmak için yanına gittiğini, sinirlenip bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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