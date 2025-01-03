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Hastane laboratuvarından objektife uzanan yolculuk

KOCAELİ - Kocaeli'de amatör bir yarışmayla başladığı fotoğrafçılıkta uluslararası başarılara ulaşan sağlık teknisyeni Mustafa Gezer, objektifiyle yakaladığı karelerle görev yaptığı hastanenin koridorlarını adeta sanat galerisine dönüştürdü.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi'nde uzun süredir laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Mustafa Gezer'in, 2004 yılında amatör olarak katıldığı fotoğraf yarışmasında dereceye girince hayata bakış açısı değişti. Önce fotoğraf çekmenin eğitimini aldı, ardından fotoğrafın ustalarıyla vakit geçirdi, sonrasında neredeyse tüm izin günlerini fotoğraf çekmeye ayırdı. Sağlık emekçisinin fotoğraf tutkusu kendisine ulusal ve uluslararası birçok yarışmada üst üste ödüller getirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Gezer ailesinin, iş arkadaşlarının ve yöneticilerinin desteğiyle edindiği başarılar, hastane koridorlarında da kendini gösteriyor. Yurdun farklı yerlerinde çektiği fotoğraflarıyla Derince'deki hastanenin duvarlarına sıcaklık katan fotoğraf sanatçısı ve sağlıkçı Mustafa Gezer, tutkusunu İHA Muhabirine anlattı.

"Ödül aldıkça hevesim arttı, eğitimlere başladım"

Fotoğraf tutkusunun 2004 yılında başladığını ifade eden Mustafa Gezer, "O yıllarda katıldığım yarışmalarda ufak tefek ödüller almaya başladım. Ödül almaya başladıkça fotoğrafa hevesim arttı. Devam ettim. Türkiye'nin birçok yerini gezdim, birçok foto maratona, yarışmalara, gezi amaçlı fotoğraf etkinliklerine katıldım. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 2009 yılında AFİAP unvanı, 2011 yılında da EFİYAP unvanı aldım. Bu unvanlar, uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılıp aldığım ödül ve derecelerden elde ettiğim puanlarla verildi. Halen fotoğraf hayatıma da, hastaneye de devam ediyorum. Belli aralıklarla fotoğraf çekimlerim oluyor. Cumartesi, pazar ve izin günlerimde mümkün olduğunca fotoğraf çekiyorum, onunla alakalı planlar yapıyorum. Nadiren normal tatil yapıyorum. Bütün tatillerim fotoğraf çekimiyle alakalı. Türkiye'nin birçok iline fotoğraf çekimine gidiyorum. Biraz sıkıntı oluyor ama eşim bu konuda bana çok destek veriyor. Sağ olsun beni hiç kırmadı. Onun sayesinde bir nebze bu fotoğrafçılığa devam edebiliyorum" dedi.

"İnsanlı manzara çekmeyi seviyorum"

Çektiği fotoğraf türlerine, fotoğrafın duayenleriyle geçirdiği zamana, işine etkisine ve hastanedeki sergisine değinen Gezer, "Genelde sanatsal fotoğraflar çekiyorum. İnsanların da içerisinde olduğu manzara fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Genel olarak insan fotoğrafları, yaşam fotoğrafları, yapılan işler, bunları fotoğraflamayı çok seviyorum. Genelde tarzım da bu yönde gelişti. Türkiye'deki fotoğraf camiasında zaten fotoğraflarımı çoğu arkadaş tanıyor. Belli bir tarzım oluştu bundan sonra da değişeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

"İşimi aksatmadan fotoğrafçılığa devam ediyorum"

Gezer, fotoğrafın mesleğine olan etkisine de dikkat çekerek, "Fotoğrafın işime olumlu ve olumsuz etkileri illa ki oldu. Olmadı dersem yalan olur. Özellikle izinler aşamasında. Çünkü 15-20 günlük izinler kullanamıyorum. İş izinlerimin çakıştığı dönemler oldu. Bazı yerlere gidemedim. Problemler yaşadık ama aştık, sağ olsun arkadaşlar yardım etti. Zaten hastane idaresi, sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bu konuda bana çok destek verdi. Sağlık Bakanlığından da alınmış birincilik ödüm var. Hatta o ödülüm Türkiye şartlarında alınmış en yüksek meblağlı ödül. Onun üstüne henüz ödül alan olmadı. Bende sağlık müdürlüğüne fotoğrafla, hastane çekimleriyle alakalı desteklerde bulundum. Mesaimi aksatmadan fotoğrafçılığa devam ediyorum. Hastane başhekimimiz Uzm. Dr. Sinan Arslan ve hastane idari ve mali işler müdürümüz Hasan Yaşar'a destekleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belli aralıklarla benim birçok fotoğrafım hastanede sergilendi. Bazıları eskidi, yenileri asıldı ve şu an hala hastanede sergilerim devam ediyor. Bu konuyla alakalı zaten mutluyum. Hastane yönetimi bu konuda bana sürekli destek veriyor. Hastane müdürümüz de aslında benim eski fotoğrafçı arkadaşlarımdan. Zamanında beraber çok ödül almışlığımız oldu. Uluslararası yarışmalarda beraber ödül aldık. İdari kadroda olduğu için fotoğrafçılığa hafif bir ara verdi. Ben devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafçılık insana o anı yaşatıyor"

Yeni başlayacaklara ve ilgi duyanlara mesaj vermek isteyen Mustafa Gezer, "Fotoğrafçılık çok zor iş. Öyle 'ha' deyince olacak bir şey değil ama işin içine girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Yeni şeyler keşfediyorsunuz. Fotoğrafçılığa başlasınlar fotoğrafçılığı hobi olarak mutlaka yapsınlar. Fotoğraf sanatsal yönünün yanında bir belgedir. Mesela Ara Güler 'Fotoğraf sanat değildir' der. Görüş açısıdır ama sanatın yanında bir belgedir. Belli bir zaman geçtikten sonra fotoğraflarına baktıkları zaman sanki tarihte bir yolculuk yapıyormuş gibi geçmişe dönüyorlar. Ben fotoğraflarıma baktıkça o anı yaşıyorum. Fotoğrafı olmayan bazı şeyleri hatırlayamıyorum ama fotoğrafı varsa o anı dakikası dakikasına hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası onlarca ödül kazandı

Kazandığı ödülleri ve fotoğrafçılık alanında yapmak istediklerini de anlatan Mustafa Gezer, şöyle konuştu:

"İlk ödülüm 2004 yılında Hereke Foto Maratonu'nda, daha fotoğraf eğitimi almamışken kazandığım bir ödüldü. Ondan sonra hızlı bir şekilde eğitim aldım ve almaya devam ettim. Sonrasında ufak tefek ödüller aldım. Birkaç yarışmada daha ödül kazandım. Şu anda ödül sayım herhalde 100-150 arasındadır, saymayı bir süreden sonra bıraktım. Son yıllarda dijitalin de gelişmesiyle ödül sayım azaldı. Çünkü eskiden fotoğrafları baskı olarak yollardık, herkes katılmazdı. Şimdi dijital ortamdan yükleme yöntemiyle gönderildiği için o zaman bin fotoğraf katılıyorsa, şimdi 10 bin oldu. Ödül sayımız azaldı ama yine almaya devam ediyorum. Hatta bu şekilde alınan ödüller daha değerli oluyor. Çünkü çok daha yüksek katılım oluyor. Sağlık Bakanlığı ödülüm benim için mihenk taşı oldu. Arbella'nın düzenlediği uluslararası yarışmada aldığım ödül var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi, Kızılcahamam Belediyesi, Yalova Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Bandırma Son olarak kısa süre önce Skyroad'un düzenlediği 'Mutlu et mutlu ol' özel ödülüne layık görüldüm"

Pinhole çektiği fotoğrafları sergileyecek

"Benim bir hedefim yok" diyen Gezer, "Ben fotoğrafı anı durdurmak için çekiyorum yani fotoğrafçılık yapmak istiyorum. Eskiden hedeflerim vardı, farklı konularda projeler yapıyordum. Birçok şehirde fotoğraf gösterileri yaptım. Mesela, mangal kömürü emekçileriyle, hastane içerisinde çektiğim çocuklarla, çeltik tarlalarında çalışan emekçilerle alakalı fotoğraf projeleri yaptım. Şu anda yapılmayan proje kalmadı. İleride yapılmamış bir proje bulursam onu yapmayı isterim.