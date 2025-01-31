Hastane Müdürü İlişki İddiasıyla Vuruldu

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Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)

Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin 'Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN