Hastane Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

20.02.2026 00:29
Siirt'te hastane önünde havaya ateş eden kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde havaya ateş eden 1 kişi gözaltına alındı. Çevrede endişe yaratan şüphelinin havaya ateş açtığı o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi yanında getirdiği tabancayla birkaç kez havaya ateş etti. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede panik yaşandı. Polis ekipleri şüpheliyi, kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

