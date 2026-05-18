Hastanede Bıçaklanan Genç Pencereden Düştü - Son Dakika
18.05.2026 11:18
Gaziosmanpaşa'da bıçaklanan Kudret Özcan, hastanede düştü ve hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da sabah saatlerinde göğsünden bıçaklanan Kudret Özcan (21), ambulansla Seyrantepe'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınan Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10'uncu katındaki pencereden aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'de bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da gözünden bıçaklanan Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

10'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Müdahalenin ardından 10'uncu kattaki genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu katın pencere kısmından aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan'ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kudret Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Özcan'ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

