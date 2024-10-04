Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu

Geniş Video İzle

Ordu Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, temizlik personelini bıçakla yaraladı, tutuklandı.

04.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli Mehtap Gümüş (40) ve yakını Mustafa Gümüş'ü bıçakla yarayan güvenlik görevlisi Orhan Görmüş (46), tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Altınordu ilçesindeki Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Orhan Görmüş, poliklinik servisi önünde aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mehtap Gümüş ile karşılaştı. Aralarında husumet olduğu öne sürülen taraflar arasında çıkan tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehtap Gümüş'ü yaraladı. Yanındaki yakını Mustafa Gümüş, saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Çıkan arbedede Orhan Görmüş ve Mustafa Gümüş de elinden yaralandı. Ağır yaralanan Mehtap Gümüş, aynı hastanede ameliyata alındı. İki saat süren operasyon sonucunda akciğerinden yaralanan Gümüş, hayati tehlikeyi atlattı.

Mustafa Gümüş ve saldırgan Orhan Görmüş ise hastanenin acil servisinde ayakta tedavi edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Orhan Görmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye cevap veren Orhan Görmüş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Gümüş, Olay, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
09:25 IMF’den El Salvador’a Bitcoin uyarısı IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı
09:10 Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
09:07 Böyle hırsızlık görülmedi Yemek pişirip çamaşırları astı Böyle hırsızlık görülmedi! Yemek pişirip çamaşırları astı
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 19:14:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement