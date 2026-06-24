Hastanede Eğitim Desteği - Son Dakika
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Hastanede Eğitim Desteği

24.06.2026 11:30
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ESOGÜ Hastanesi'nde kurulan sınıf, tedavi gören çocuklara eğitim imkanı ve sosyal etkinlikler sunuyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurulan sınıf, hastanede yatarak tedavi gördüğü için okullarından uzak kalan çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlerin görev yaptığı, okul müfredatının uygulandığı hastane sınıfları sayesinde, uzun süreli yatarak tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar hem okuldan kopmuyor hem de akranlarıyla sosyalleşme imkanı yakalıyor.

ESOGÜ'nün Meşelik Kampüsünde yer alan hastanenin Çocuk Servisi'ndeki sınıftan, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 1100 öğrenci faydalandı.

Halen aktif olarak 20 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği sınıftaki çocuk sayısı, tedavi sürecine göre değişiklik gösteriyor.

İki okul öncesi, bir görsel tasarım ve 5 sınıf öğretmeni, hastanedeki 8 serviste bulunan öğrencilerin sağlık durumuna göre hem yatak başı hem de sınıf ortamında ders veriyor.

Lösemi tedavisi gören, fizik tedavi sürecindeki, ampute olan veya ağır ameliyat geçiren çocuklar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklere de katılabiliyor.

Uzun süre hastanede kalan ortaokul ve lise öğrencileri için ihtiyaç halinde kendi okullarından branş öğretmeni görevlendirilebiliyor.

Öğretmenler ve sağlık çalışanları takım ruhuyla hareket ediyor

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ayben Leblebici, AA muhabirine, çocukların hastalıkları nedeniyle tekrarlayan yatışlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

O yüzden çocukların süreçlerini hastaneden takip ettiklerini belirten Leblebici, "Takipleri süresince eğitim öğrenim hayatlarından da geride kalmamaları için öğretmenlerimiz onlara büyük bir özveri ve çabayla destek oluyorlar. Bu destekleri sayesinde hem onlara moral oluyorlar hem de iyileşmelerine çok büyük katkıda bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Çetin Yıldız da çocukların eğitimden uzak kalmamalarına, aynı zamanda tedavi süreçlerini iyi bir şekilde atlatabilmelerine destek olduklarını söyledi.

Yıldız, öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının takım ruhuyla çalıştığını dile getirerek, "Biz eğitim işleriyle ilgileniyoruz, onlar sağlık işleriyle ilgileniyorlar ama bir takım ruhu var. Bu, arkadaşlarımızı daha da çok motive ediyor. Arkadaşlarımız sınıfı açmaya geldiklerinde sabah, kapının önünde bekleyen çocuklar olduğunu düşünün. Kolunda serumu olan tedavisini almış olan, 'Bir an önce öğretmenimiz gelse de biz de sınıftan yararlansak' diye öyle bir heyecanla bekliyorlar." diye konuştu.

Okul Öncesi Öğretmeni Filiz Geçgin ise bu yıl 56 okul öncesi öğrencisine eğitim verdiğini anlattı.

Çocuklarla oyunlar oynadığını belirten Geçgin, "Biz, hem aileleri hem de çocukları o odadan, şırıngadan, hastanedeki o sıkıntılardan ne kadar uzaklaştırırsak kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz." dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nimet Höcek, çocuklara hasta kimliğini unutturup çocuk olduklarını hatırlattıklarını söyledi.

Höcek, görsel sanatlarla ilişkin çocuklarla yaptıkları çalışmalardan sene sonu sergisi de açtıklarını kaydetti.

Sınıf öğretmeni Fatma Baran da sınıfta verilen eğitimle çocukların eğitimdeki açıklarının kapandığını bu durumun da yüzlerinde tebessüme neden olduğunu anlattı.

Böbreklerindeki iltihap nedeniyle hastaneye ikinci kez Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden gelen hastalardan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Rabia Menekşe Kılınç'ın annesi Nergüzel Kılınç ise kızının rahatsızlığı nedeniyle okuluna gidemediğini belirtti.

Kızının 6 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyiye gittiğini ifade eden Kılınç, doktorların ve hastane sınıfında öğretmenlerin ilgilerinden memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Desteği, Hastane, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede Eğitim Desteği - Son Dakika

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