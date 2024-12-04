Aydın'da hastanede yatarak tedavi gören 2 hastanın telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesinde 2 hasta, hastane yetkililerine telefonlarının çalındığını bildirdi.
Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, Y.Z'yi telefonları satmak isterken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hastanedeki Telefon Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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