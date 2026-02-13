Hat Sanatını Gelecek Nesillere Aktarıyor - Son Dakika
Hat Sanatını Gelecek Nesillere Aktarıyor

13.02.2026 10:32
Hacer Serçe Uğurlu, Adana'da hat sanatını öğreterek gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor.

ADANA'da kurduğu atölyede kursiyerlere hat sanatını öğreten Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Hacer Serçe Uğurlu, 25 yılını verdiği bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çok köklü bir tarihe sahip bu sanatın son yıllarda daha popüler hale geldiğine dikkati çeken Uğurlu, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hat tablolarımıza yurt içi ve yurt dışından çok yoğun bir talep var" dedi.

Konyalı hat sanatçısı Hacer Serçe Uğurlu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'nı bitirdikten sonra evlenerek Adana'ya yerleşip 25 yıldır emek verdiği bu sanatı, kurduğu atölyede gelecek nesillere aktarıyor. Hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmak çabasıyla ortaya çıkmış bir sanat olduğunu vurgulayan Hacer Serçe Uğurlu, "Bu kentte kurduğum atölye ile hem sanatımı icra etmeye devam ediyorum hem de bize emanet olan bu ruhani sanatı gelecek nesillere aktarmak için öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÖZEL SİPARİŞLER GELİYOR

Hat sanatının son yıllarda çok yaygınlaştığını ve popüler hale geldiğini belirten Uğurlu, "Adana'da bu sanatı öğreten icazetli tek kadın hattat ben varım. Benden sonra da inşallah öğrencilerim devam ettirecekler. Hat sanatına ilgi duyan, öğrenmek isteyen çok fazla insan var. Bu bizi mutlu ediyor. Eserlerimize; kandil günleri, hafızların icazet törenleri ve hatta artık 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde hat tablolarına çok fazla talep oluyor. Yurt içi ve yurt dışından özel sipariş üzerine bugüne özel güzel sözler yazıyoruz. Örneğin Yunus Emre'nin, 'Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni' ya da 'Aşkın elinden' anlamına gelen hat sanatında ağlayan iki göz ve bir 'Elif' çizilerek ifade edilen 'Ah mine'l Aşk' yazıyoruz. Koleksiyonerlere de gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Annesinin isteği üzerine bu sanata gönül veren kursiyer Melike Turan ise "Bu sanat disiplin gerektiren bir sanat ve parayla, maddi değerle bir ilgisi yok. Bana çok disiplin, sabır ve özveri kazandırdı. İnsanı adeta eğitiyor. Ben de bu sanata gönül verdim. Bazen bir eseri ortaya çıkarmamız 1 yılı alabiliyor" dedi.

HaberGülşah ATICI - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Adana, Sanat, Son Dakika

