Hatay\'a Destek: Üreticilere Ekipman Dağıtımı

22.04.2026 14:33
Hatay'da depremzede üreticilere zeytin hasat ekipmanları, süt sağım makineleri ve hijyen setleri verildi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üreticilere zeytin hasat ekipmanı, süt sağım makinesi ve hijyen seti dağıtıldı.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, afetzede üreticilere 510 zeytin hasat ekipmanı, 360 süt sağım makinesi ve 360 hijyen seti verildi.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kentin üretimle ayağa kalktığını söyledi.

Hatay'ın yeniden toparlanmasında çiftçilerin de büyük katkısının olduğunu belirten Masatlı, "Afet döneminde dahi tarlalarını işlemeyi bırakmadılar, üretmeden geri durmadılar, insanlarımızı ve ülkemizi doyurmaktan hiçbir zaman geri kalmadılar." dedi.

Masatlı, üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyaya üretim yapan bir ülkedir. Dünyaya üretim yapan bir ülke olarak bizler, almış olduğumuz bu ekipmanları hakkıyla kullanacağız ve üretimimizin artmasına destek olacağız. Türkiye Yüzyılı'nda gelişen, değişen, dönüşen ülkemize bu manada katkı sunmuş olacağız."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de dağıtılan malzemelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Üretim, Güncel, Zeytin, Hatay, Son Dakika

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
