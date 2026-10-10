Hatay Altınözü'nde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Hatay Altınözü'nde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçe girişinde meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü H.H. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Altınöz (19) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçe girişinde park halindeki kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü H.H. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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