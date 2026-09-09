Hatay Antakya\'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Haraparası Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada alanda çalışan 2 işçi, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan 2 işçi yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.