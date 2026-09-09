Hatay Antakya'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı

Hatay Antakya\'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle topraktan çıkarılan işçiler, yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Haraparası Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada alanda çalışan 2 işçi, göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan 2 işçi yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Antakya'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı - Son Dakika

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