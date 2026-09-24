Hatay Antakya'da Cumhuriyet Mahallesi'ne yaşam döndü, 80 bin konutta sona gelindi - Son Dakika
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Hatay Antakya'da Cumhuriyet Mahallesi'ne yaşam döndü, 80 bin konutta sona gelindi

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Hatay Antakya\'da Cumhuriyet Mahallesi\'ne yaşam döndü, 80 bin konutta sona gelindi
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden inşa edilerek sakinlerine anahtar teslimiyle kavuştu. Vali Mustafa Masatlı, şehir merkezinde 80 bin civarı konut ve 15 binden fazla iş yerinin hemen hemen tamamlandığını söyledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen konutlarda hayat yeniden başladı.

Merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar aldı.

Neredeyse tüm evlerin yıkıldığı bölge, rezerv alanı ilan edilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca konutlardan iş yerlerine ve sosyal donatı alanlarına kadar yeniden inşa edildi.

Mahalle sakinleri anahtar tesliminin ardından güvenli konutlarına kavuştu.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, mahalle sakinlerinden Mehmet ve Fatma Yurdagül çiftinin evine misafir oldu.

Burada Masatlı ve eşi, çay içip aileyle sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere konuşan Vali Masatlı, depremde yerle bir olan mahallede artık insanların yeni evlerinde ışıklarının yanmasının, iş yerlerinde kepenklerin açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sokaklarda artık çocuk seslerinin yankılandığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Artık burada bir hayat başladı. Sadece burası değil, Atatürk, Fatih, Gündüz caddelerimiz, Armutlu, Elektrik, Emek, Aksaray mahallelerine varana kadar şehrimizin hemen hemen bütün bölümlerinde bir dönüşüm gerçekleşti. Aynı çalışmalarımız Hatay'ın sadece burasında değil, bütün ilçelerinde hem aynı hızda devam etti hem de bu şekilde bir doku oluştu. Biz de bugün eşim Esra Hanım'la yeni evlerine kavuşan Yurdagül ailesinin misafiri olduk, onları kendi mahallelerinde, kendi hayatları içerisinde o güvenli yuvalarında görmek gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti."

Masatlı, şehir merkezinde bu zamana kadar 80 bin civarında konutun, 15 binden fazla iş yerinin hemen hemen tamamlandığını belirterek, "Artık şehir merkezimizde hayat adım adım başladı ve devam ediyor." dedi.

Yeni Hatay'ın doğuşuna şahitlik ettiklerine dikkati çeken Masatlı, evlerde yaşamın başladığını gördükçe de kendilerinin mutlu ve motive olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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