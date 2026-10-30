Hatay Antakya'da operasyonla yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay Antakya'da operasyonla yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.F.Y. ve B.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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