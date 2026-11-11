Hatay Antakya'da park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çalan zanlı tutuklandı

Hatay Antakya'da park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çalan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan kamyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı; kameralar kamyonun çekiciyle götürüldüğünü gösterdi. Güzelburç'taki sanayi sitesinde yakalanan şüpheli tutuklandı, kamyon sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan bir kamyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çekici yardımıyla kamyonu götürdüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlı A.Y, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bulunan kamyon ise sahibine ulaştırıldı.
Kamyonun çekiciyle götürülmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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