Hatay Antakya Saraykent\'te 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın söndürüldü

Hatay Antakya Saraykent'te 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Saraykent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken evde hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saraykent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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