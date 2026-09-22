Hatay Arsuz'da demir yüklü kepçe sosyal medyaya yansıdı, operatöre para cezası kesildi

Hatay Arsuz'da demir yüklü kepçe sosyal medyaya yansıdı, operatöre para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Arsuz'da trafikte demir parçaları taşıyan kepçenin operatörüne idari para cezası uygulandı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operatörü belirledi.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde trafikte yük taşıyarak ilerleyen kepçenin operatörü S.T.'ye idari para cezası uygulandı.
İlçedeki Övündük Mahallesi'nde trafikte demir parçaları taşıyarak ilerleyen kepçeyi gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımı ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Kepçe operatörünün S.T. olduğunu belirleyen ekipler, idari para cezası uyguladı.
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),
Kaynak: DHA
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