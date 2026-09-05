Hatay Arsuz'da otluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Pirinçlik Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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