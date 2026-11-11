Hatay Arsuz'da otomobil devrildi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökmeydan Mahallesi'nde devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.E. ve N.E. Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.