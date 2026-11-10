Hatay Arsuz\'da otomobil EDS direğine çarptı, araçta sıkışan 3 kişi yaralandı

Hatay Arsuz'da otomobil EDS direğine çarptı, araçta sıkışan 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde otomobilin EDS direğine çarpması sonucu araçta sıkışan 3 kişi yaralandı. Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Arpaderesi Mahallesi'ndeki EDS direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan K.E, Z.U. ve Ç.U. Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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