Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim etkinliğinde çocuklara kömbe yaptırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, etkinlikte çocuklar ahşap ve taş boyama yaptı.

Program sonunda öğrencilere, Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler kömbe yapımını deneyimledi.