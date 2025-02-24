Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Üreticilere Süt Sağma Makinesi Desteği

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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan üreticisine süt sağma makinesi desteği

HATAY - Hatay'da hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsalda yaşayan üreticilere destek olmak için yüzde 95 hibe destekli süt sağım makinesi ve hijyen paketi dağıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla kurumlarla ortak projeler düzenleyerek tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, HBB, Hatay Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" kapsamında 15 ilçede çiftçilere ekipman desteği sağladı. Dörtyol ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan depremzede vatandaşların iş gücünü azaltarak veriminin arttırdığı projede yüzler güldü. Dörtyol ilçesinde proje kapsamında toplamda 11 adet süt sağım makinesi depremzede çiftçilere dağıtıldı.

4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Timur Başaran, süt sağma makinesinin verilmesiyle birlikte iş süresinin kısalacağını belirterek "Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanımız ve il, ilçe tarım müdürlerimizin sayesinde destek programı kapsamında bir süt sağma makinesi hediye edildi. Bir tanesine de ben aldım. Makinenin avantajı bütün hayvanları 15 dakika sağıyor, elle sağımda 1,5 saatten fazla sürüyordu. Makine iş gücümüzü yeteri kadar azaltıyor kendimize vakit ayırarak hayvanlarla daha çok ilgilenme açısından katkı sağlıyor. Hibe ettikleri makine çok güzel Türk malı " dedi.