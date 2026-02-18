HATAY'da polisin durdurduğu otomobilde balık istifi halde yolculuk yapan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör olan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine takibe alınan otomobili durdurdu. Araçta balık istifi halde yolculuk yapan 10 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan organizatör, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 10 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?