 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 'birden fazla kişi ile yağma' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ördekler Suç Örgütü'nün elebaşı olan M.Ö, eski bir boksör olduğu belirtilerek, Antakya ilçesinde saklandığı adres tespit edildi ve operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay\'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
08.01.2024 - 17:02,
Abone Ol

Hatay'da "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi ile yağma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ördekler Suç Örgütü'nün elebaşı "hoca" lakaplı M.Ö'nün merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti.

Eski boksör de olduğu belirtilen M.Ö, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Cezaevi, Yakalama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


17:40
Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48
Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Son Dakika
17:40 Acun Ilıcalı, Liverpool'un genç yıldızı Fabio Carvalho'yu transfer etti
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Brezilya'da Altın Arayışı Sonuçsuz Kaldı: Emekli Adam Kuyuya Düşerek Hayatını Kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki dev mavi yüzgeçli ton balığı, açık artırımda 800,000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement