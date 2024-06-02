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HATAY'da 2 katlı binanın çatı katında patlama meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, kopan beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü.

Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında 'kiler' olarak kullanılan alanda, saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile binanın çevresindeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Binanın çatısından kopan beton parçalar da park halindeki araçların üstüne düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çalışma başlatırken, Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.