Hatay'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçedeki uygulama noktasında durumundan şüpelenilen minibüsü durdurdu.
Ekipler yaptığı incelemede, araçtaki yabancı uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit etti.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.M.M. tutuklandı.
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