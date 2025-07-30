Hatay\'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir minibüsten deprem hasarlı bir eve düzensiz göçmen indirildiğini tespit etti.

Araçtaki 24 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.