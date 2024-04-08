Hatay\'da 26 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan 26 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen M.S. ve S.N. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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