Hatay'da 42 Suriye Göçmeni Yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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