Hatay'da 63 iş yerindeki denetimde 331 motosiklet incelendi, 1'ine el konuldu - Son Dakika
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Hatay'da 63 iş yerindeki denetimde 331 motosiklet incelendi, 1'ine el konuldu

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Hatay'da polis, motosiklet tamirhaneleri ve yedek parça satışı yapan 63 iş yerini denetledi; 331 motosiklet incelendi, 162 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Denetimde şasi ve motor numarası okunmayan 1 motosiklete el konuldu, ruhsatı bulunmayan 3 işletmeye yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ve yedek parça satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kent genelindeki 63 iş yerini denetleyen ekipler, 331 motosikleti inceledi.

Ekipler, 162 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

Denetimde, şasi ve motor numarası okunmayan 1 motosiklete el koyan polis, ruhsatı bulunmayan 3 işletme hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA
MotosikletGüvenlik3. SayfaGüncelPolisHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da 63 iş yerindeki denetimde 331 motosiklet incelendi, 1'ine el konuldu - Son Dakika
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