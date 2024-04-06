Hatay'da, 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Payas ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 7 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. ve B.Ö. gözaltına alındı.
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