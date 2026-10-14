Hatay\'da 7 yeni hizmet ve 7 yeni eserin açılışını Bakan Göktaş yaptı

'BU KADİM ŞEHRE 7 YENİ HİZMET, 7 YENİ ESER KAZANDIRIYORUZ'

Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapımı tamamlanan sosyal hizmet merkezlerinin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Göktaş, "Bu kadim şehre 7 yeni hizmet, 7 yeni eser kazandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu merkezlerimiz, vatandaşımıza daha yakın, ihtiyaçlara daha hızlı ulaşan bir anlayışın yeni adresleri olacak. Devletimizin şefkat elini daha çok haneye, daha çok gönüle uzatacak. Bu merkezlerde çocuklarımızın hayalleri büyüyecek, ailelerimiz huzur bulacak. Yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimiz hayata daha etkin katılacak. Her bir merkezimiz, Hatay'a verdiğimiz sözün ve bu şehre duyduğumuz vefanın kıymetli bir nişanesi olacak. Ben bu sözün yerine getirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızın Hatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BAKANLIK OLARAK HATAY'A 55 MİLYAR LİRALIK DESTEKTE BULUNDUK'

Hatay'da faaliyet gösteren 47 kuruluş ile kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve büyüklerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydeden Göktaş, "Bu kapsamda Bakanlık olarak, son çeyrek asırda Hatay'a, 55 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduk. Bunun yanı sıra 6 bin 117 çocuğumuz için sunduğumuz sosyal ve ekonomik desteklerimizle eğitimlerine katkı sunuyoruz. Sadece bu yıl SED kapsamında 486 milyon lirayı çocuklarımızın geleceği için kullandık. Diğer yandan evde bakım yardımıyla, 14 bin vatandaşımıza ailesinin yanında destek oluyoruz. Bu yıl, Hataylı vatandaşlarımız için toplam 1,63 milyar lira evde bakım yardımı sağladık. Ulusal Vefa Programımızla da 3 bin 640 yaşlımızın ve engelli vatandaşımızın günlük ihtiyacını karşıladık. Bugüne kadar Hatay'da 10 bin 948 gencimiz Aile ve Gençlik Fonumuzdan yararlandı. Doğum yardımımızla da Hatay'da 29 bin 340 annemize toplam 676 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.

'BİN 759 HANEYE TAŞINMA VE KİRA DESTEĞİNDE BULUNACAĞIZ'

Hatay'a yeni hizmetler kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "İnşallah kısa süre içerisinde biri Antakya'da olmak üzere iki huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini şehrimize kazandıracağız. Ayrıca Samandağ, Defne ve Reyhanlı'da da birer sosyal hizmet merkezini hizmete sunacağız. Buradan bir haberi de Hataylı kardeşlerimizle paylaşmak isterim. İnşallah kısa sürede konteynerde kalan ve kalıcı konutlarına çıkacak olan sosyal yardım yararlanıcısı bin 759 hanemize taşınma ve kira desteğinde bulunacağız. İl Müdürlüğümüzü, 5 sosyal hizmet merkezimiz ile engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizi hizmete açıyoruz. İl Müdürlüğümüz, Hatay'ın dört bir yanına uzanan hizmetlerimizin yeni merkezi olacak. Antakya, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz'daki sosyal hizmet merkezlerimiz vatandaşımızla devletimiz arasında en güçlü gönül köprüsü olacak. Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde engelli kardeşlerimizin gelişimini fizyoterapi ve bireysel eğitimle destekleyeceğiz. İş ve uğraşı atölyelerinde de onların üretkenliğini ve özgüvenini güçlendireceğiz. Yaşam evlerimizde ise aile sıcaklığını aratmayan bir ortamda hayatlarını sürdürecekler. Gönül şehri Hatay'ın sıcaklığı, bu kapılardan giren her vatandaşımızı karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, yeni sosyal hizmet merkezlerinin açılış kurdelesini kesti.